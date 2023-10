Le mois d'octobre s'envole sous la pluie

Le dernier week-end du mois d'octobre s'annonce venteux et pluvieux. Des rafales pouvant atteindre les 75 km/h, voire plus sous une forte averse, sont attendues samedi soir, prévient l'Institut royal météorologique (IRM).

Il fera entre 9 et 10°C sur les hauteurs orientales et 14 à 15°C en plaine, sous un vent modéré à parfois assez fort, des rafales de 50 à 60 km/h pouvant souffler en fin de journée.

Le ciel se couvrira samedi soir à partir du sud, et la pluie tombera sur toute la Belgique, empêchant certainement les astronomes amateurs d'observer l'éclipse lunaire partielle, qui doit débuter vers 20h00 et se terminer vers minuit.

Le sud-est restera mouillé le plus longtemps ; dans le reste du pays, le temps deviendra plus variable, composant avec des périodes sèches mais aussi des averses localisées pouvant être intenses. Un coup de tonnerre pourra retentir. Le vent se renforcera encore, avec des rafales de 65 à 75 km/h. Il pourra même souffler à 80 km/h, voire plus, sous une forte averse, prévient l'IRM. Les minima oscilleront entre 8 et 13°C.

Le week-end se terminera dimanche avec un temps très changeant et des averses pouvant être intenses. De fortes bourrasques pourraient encore survenir, légèrement moins fortes que samedi soir avec des rafales de 55 à 65 km/h attendues. Il fera entre 10 et 16°C.