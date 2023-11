Le niveau de l'eau continue de baisser dans le Westhoek

Le niveau de l'eau dans le Westhoek continue de baisser à la faveur d'un temps plus sec. Il restera cependant au-dessus du seuil d'alerte à Fintele (Lo-Reninge) et à Woumen (Dixmude) pendant encore une semaine au moins, selon le site d'hydrologie du gouvernement flamand Waterinfo.

Une tendance à la baisse est également observée à Fintele et Woumen, bien que le niveau de l'eau y restera au-dessus du seuil d'alerte pendant encore au moins une semaine.

Aucune précipitation significative n'est tombée durant les dernières 24 heures dans le Westhoek. Par conséquent, les niveaux et débits du cours supérieur de l'Yser et des affluents français continuent de baisser.

À Haringe (Poperinge), le niveau devrait en revanche passer sous le seuil de pré-alerte dans la nuit de vendredi à samedi. Le débit y est actuellement d'environ 18 mètres cubes par seconde.

Le niveau du canal Dunkerque-Nieuport oscille, lui, entre le seuil d'alerte et celui de pré-alerte. L'eau continue, dans la mesure du possible, d'être évacuée vers la France, via le canal de Lo, soulageant ainsi la pression sur l'Yser.

Enfin, le débit de la Lys à Menin est tombé à 90 mètres cubes par seconde, une valeur qui devrait continuer de baisser dans les jours à venir en raison des faibles précipitations prévues.