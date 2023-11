Le niveau de l'Yser continue de baisser

"Malgré les pluies limitées d'hier et d'avant-hier, et grâce en partie aux efforts des différents services de gestion et de secours, la tendance à la baisse du niveau de l'Yser se poursuit", se réjouit Waterinfo. Lundi matin, cependant, une nouvelle zone de pluie atteindra l'ouest du pays. Une moyenne de cinq à dix litres de précipitations par mètre carré est attendue en Flandre occidentale. Le modèle météorologique le plus pessimiste parle de pics allant jusqu'à 30 litres d'eau par mètre carré dans le nord de la France et sur les deux Flandres. Très localement, il mentionne même 40 litres par mètre carré dans le Westhoek, mais aucun code jaune n'a été émis en raison de la faible probabilité.

Des précipitations de 5 à 10 litres par mètre carré n'auront en principe que peu d'effet sur la tendance à la baisse.