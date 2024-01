Le nord du pays en alerte jaune à l'exception du littoral, le sud en alerte orange

L'avertissement jaune aux conditions glissantes a été étendu aux deux Flandres ainsi qu'à la province d'Anvers qui rejoignent de cette manière les provinces de Brabant flamand et wallon ainsi que Bruxelles et le Limbourg. Seul le littoral est épargné pour l'instant. Le sud du pays est lui placé en alerte orange. L'avertissement prendra effet dès les premières heures mercredi matin et s'achèvera jeudi midi, indique l'Institut royal météorologique (IRM) mardi soir dans une mise à jour.