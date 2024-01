Le numéro 1722 activé en raison des fortes précipitations annoncées

Selon l'IRM, des cumuls de précipitations de 25 l/m² en 24 heures seront rapidement atteints au sud du sillon Sambre et Meuse. Les cumuls dépasseront même 50 l/m² et pourraient atteindre 70 l/m² en 24 heures en province de Luxembourg, impliquant le passage en vigilance orange. Au total, les quantités totales de précipitations seront comprises entre 70 et plus de 130 l/m² très localement en 96 heures.

Le 1722 a pour but d'éviter que les numéros d'urgence soient submergés par des appels pour des interventions qui peuvent attendre. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux pour lesquels une assistance des pompiers est requise, il faut donc composer ce numéro. Si une vie est en danger, c'est le 112 qu'il faut joindre.