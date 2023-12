Le parapluie reste de mise mardi

La nébulosité sera abondante, avec par endroits déjà quelques faibles pluies ou bruines. En fin de matinée, une zone de pluie plus structurée arrivera par le nord-ouest et progressera l'après-midi sur les autres régions. En Ardenne, le temps sera brumeux avec des champs de brouillard locaux en matinée (éventuellement givrant tôt ce matin). Les maxima s'échelonneront entre 2 ou 3 degrés en Ardenne, 8 degrés sur le centre et 11 degrés au littoral. Le vent de sud-ouest sera modéré à localement assez fort. A la mer, il s'orientera au nord-ouest en fin d'après-midi. Les rafales atteindront 50 à 60 km/ h.