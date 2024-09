Le passage de l'ouragan John a fait au moins huit morts au Mexique

Selon des médias locaux, quatre autres personnes ont été tuées dans l'État du Guerrero et quatre à Oaxaca (sud) et Michoacan (ouest). Ces décès n'ont pas été confirmés officiellement.

Le précédent bilan était de cinq morts, un à Acapulco et quatre dans les montagnes environnantes.

John a frappé la côte Pacifique lundi soir à l'est d'Acapulco, dans l'État du Guerrero, sous la forme d'un ouragan de catégorie 3 sur l'échelle de Saffir-Simpson (qui en compte 5). Il s'est déplacé lentement, le long de la côte, perdant parfois de sa force avant de s'intensifier à nouveau.

Dans la région d'Acapulco, frappée en octobre 2023 par l'ouragan Otis, quelque 18.000 militaires et secouristes ont été déployés.

Plus de 5.000 personnes bloquées dans des zones à haut risque ont été secourues et plus de 3.800 personnes ont été installées dans des abris, selon un rapport fédéral de la protection civile.

Bien que les pluies aient cessé, les rues d'Acapulco étaient toujours inondées samedi.

Chaque année, des ouragans frappent le Mexique sur ses côtes pacifique et atlantique, généralement entre mai et novembre.