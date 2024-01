Le plateau des Hautes Fagnes pris d'assaut par les touristes

Ce premier week-end enneigé de l'année ravit les promeneurs et les skieurs. Si les autorités s'attendaient à ce que la foule se déplace vers le toit du pays, la situation est inédite pour un samedi matin. "C'est du jamais vu!", s'exclame Daniel Stoffels, le bourgmestre de Waimes, avant de poursuivre: "Ovifat est déjà saturé et le plateau des Hautes Fagnes devrait l'être très bientôt. C'est inédit pour un samedi matin", indique le maïeur.

Au vu de la couche de poudreuse d'une vingtaine de centimètres qui recouvre le sol, de nombreux promeneurs et amateurs de sports de glisse se sont rendus dans l'est du pays pour profiter de la météo ensoleillée et d'un somptueux paysage. Si les conditions sont exceptionnelles, au vu de l'excellente qualité de neige, on sait que le manteau blanc sera éphémère puisque des températures positives et de la pluie sont attendues lundi.

"Énormément de monde souhaite profiter de ces moments, ce qui est bien normal. Par contre, une fois la Fagne saturée, les services de police présents sur le terrain inviteront les visiteurs à se rendre dans les communes avoisinantes, où les paysages sont tout aussi magnifiques", conclut Daniel Stoffels.