Le seuil d'alerte dépassé à deux endroits des Ardennes flamandes

Le seuil d'alerte de deux cours d'eau a été dépassé dans les villes de Grammont et Zwalm, en Flandre orientale. Plusieurs autres endroits des Ardennes flamandes ont également été touchés par les inondations, indiquent l'Agence flamande de l'Environnement et les services de secours.

"Sur l'axe Brakel-Alost-Lierre-Turnhout, des précipitations atteignant 45 millimètres ont déjà été enregistrées localement. Sur plusieurs cours d'eau non navigables, des bassins de rétention sont mis en service pour éviter des inondations critiques", rapporte l'Agence flamande de l'Environnement sur le site Waterinfo.

Les pompiers de la zone Ardennes flamandes ont reçu une trentaine d'appels pour des inondations dans les environs de Zottegem et de Brakel, entre autres. Il s'agissait principalement de rues inondées ou de coulées de boue, comme dans le centre de la commune de Michelbeke à Brakel.

Vers 18h00, les seuils d'alerte de la Mark, à Viane dans le bassin de la Dendre et du Zwalmbeek, à Zwalm dans le bassin du Haut Escaut ont été dépassés. "Sur la Dendre, un débit de pointe de 35 à 40 mètres cubes par seconde est attendu à Overboelare d'ici cette nuit. Les seuils de pré-sillage étant dépassés en aval de Grammont jusqu'à Denderleeuw. Les seuils d'alerte pourraient également être légèrement dépassés à Idegem et Pollare", déclare l'Agence flamande de l'Environnement. Aucune inondation critique menaçant les habitations n'est prévue pour l'instant le long des cours d'eau non navigables.