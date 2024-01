Le seuil d'alerte a encore été dépassé localement sur la Lys, la Dendre et la Durme

Après les fortes précipitations de mardi et mercredi, le seuil d'alerte a encore été dépassé sur plusieurs cours d'eau en Flandre, notamment sur la Lys, la Dendre et la Durme, montrent les dernières données publiées jeudi matin sur Waterinfo.be. De nouvelles précipitations sont attendues jeudi et vendredi, mais elles ne devraient pas entraîner de hausses significatives. La plus grande vigilance reste toutefois de mise.