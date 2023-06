Le seuil d'information pour les concentrations en ozone dépassé en province d'Anvers

Le seuil européen d'information pour les concentrations en ozone, fixé à 180 microgrammes par mètre cube (µg/m3), a été dépassé samedi dans deux stations de mesure situées en province d'Anvers, a indiqué dimanche la Cellule interrégionale de l'environnement (Celine). À la faveur d'une météo plus humide et bientôt un tantinet moins chaude, les concentrations d'ozone sont en baisse et ne devraient plus atteindre le seul d'information.

C'est à Schoten et Berendrecht que les valeurs ont grimpé le plus samedi, respectivement à 184 et 193 µg/m3. À Bruxelles, les concentrations en ozone sont redescendues et Neder-Over-Heembeek, qui avait enregistré 181 µg/m3 vendredi, n'a plus dépassé le seuil d'information avec une valeur de 163 µg/m3. En Wallonie, Herstal a marqué jusqu'à 167 µg/m3. Au total, 2% de la population a potentiellement été exposée à des concentrations d'ozone dépassant le seuil d'information.

Dimanche, le temps restera chaud, les maxima oscillant entre 27 et 29°C dans le centre. Un risque d'orage pèsera sur l'après-midi. Les jours suivants seront progressivement moins chauds. Aucun dépassement du seuil d'information n'est prévu.