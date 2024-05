Le soleil devrait chasser la pluie pour le premier week-end de juin

Si le dicton dit "En mai, fais ce qu'il te plaît"; cette année, il fallait toutefois ne pas oublier son parapluie. Et le dernier jour du cinquième mois ne dérogera pas à la règle. Le 1er week-end de juin s'annonce en revanche plus agréable avec un temps globalement sec et ensoleillé, selon les prévisions à la mi-journée vendredi de l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce vendredi après-midi, le temps restera variable avec des averses localement assez fortes, éventuellement accompagnées de quelques coups de tonnerre isolés. Les maxima varieront entre 14 degrés dans les Hautes Fagnes et 19 degrés en Campine.

Samedi, le ciel sera d'abord très nuageux avec par moments de la pluie ou de la bruine, en faible quantité. L'après-midi, le temps redeviendra plus sec sur la partie ouest du pays. Sur l'est, le ciel restera plus variable avec parfois des pluies ou averses qui pourront encore être assez soutenues dans les Hautes Fagnes. Les maxima varieront entre 15 degrés en haute Ardenne et 20 degrés en Campine.