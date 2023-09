Le soleil et la chaleur vont laisser place aux nuages et aux orages

La nébulosité augmentera à partir du sud-ouest et une averse pourra déjà se développer très localement lundi après-midi, éventuellement accompagnée d'un coup de tonnerre. Les maxima se situeront entre 26 et 30 degrés dans l'intérieur et autour de 23 degrés à la mer. Le vent sera faible à modéré d'ouest ou de direction variable, à la Côte modéré d'ouest, indique l'IRM dans ses prévisions à la mi-journée.

Lundi soir et la nuit suivante, le temps sera variable avec quelques averses et des orages en provenance de la France. Ils pourront très localement être intenses avec plus de 20 l/m2. De la grêle n'est pas exclue. En seconde partie de nuit et à l'aube, des nuages bas, de la brume et du brouillard local pourront se former. Les minima se situeront entre 14 et 18 degrés sous un vent généralement faible de direction variable.

La journée de mardi commencera avec de la grisaille dans de nombreuses régions, avec des nuages bas et du brouillard local. Les éclaircies feront toutefois rapidement leur retour. Dans le courant de l'après-midi, une nouvelle zone d'averses et d'orages potentiellement intenses touchera la partie sud-est du pays depuis la France. Une averse n'est pas exclue ailleurs. Les maxima se situeront entre 21 et 24 degrés sous un vent faible d'ouest ou de direction variable. À la mer, le vent sera modéré d'ouest à nord-ouest.