Le soleil fait progressivement la moue face aux orages

Le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux samedi après-midi avant l'arrivée progressive d'orages, qui toucheront plus intensément le sud-est de la Belgique en soirée, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Les températures seront comprises entre 20 et 22°C à la Côte, 22 et 23°C en Ardenne et jusqu'à 26°C ailleurs, sous un vent de secteur nord à nord-est.