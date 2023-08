Le soleil a rendez-vous avec le 15 août

Helios s'imposera à la Côte, tandis que les autres régions guetteront le jeu du chat et de la souris entre nuages et éclaircies. Une ondée locale, voire ponctuellement une averse plus développée, n'est pas à exclure. Le temps restera cependant sec en de nombreux endroits. Le thermomètre indiquera jusqu'à 21°C en bord de mer et 26°C en Campine, sous un vent généralement modéré.

Quelques averses seront encore possibles en soirée sur l'est et le nord-est. La brume et le brouillard envelopperont ensuite l'extrême ouest du pays et l'Ardenne. Les minima oscilleront entre 9°C et 17°C.