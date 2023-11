Le temps fera grise mine dimanche

Durant la nuit de dimanche à lundi, le ciel se couvrira progressivement et des précipitations tomberont à partir de l'ouest. Celles-ci prendront la forme de pluie en basse et moyenne Belgique, et de neige fondante ou de neige en Ardenne en fin de nuit au-dessus de 300-400 m. Les minima se situeront entre -1 ou 0°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 4 ou 5°C au littoral.

L'après-midi, la tendance aux averses se cantonnera au nord-est du pays. Ailleurs, le temps deviendra généralement sec mais avec assez bien de nuages élevés et moyens. Les maxima se situeront entre 1 ou 2°C en Hautes Fagnes et 8 ou 9°C à la Côte.

Lundi, une perturbation traversera notre pays d'ouest en est. Le ciel sera très nuageux à couvert avec des périodes de pluie en basse et moyenne Belgique, et de neige (fondante) en haute Belgique qui se transformera l'après-midi temporairement en pluie. Une accumulation de 5 à 10 cm de neige fraîche pourra donc d'abord se former en haute Ardenne. Les maxima se situeront entre 0 et 3°C en Ardenne, entre 5 et 8°C dans le centre et jusqu'à 9°C sur l'ouest du pays.