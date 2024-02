Le temps reste maussade avec des températures froides

La journée de dimanche débutera sous un ciel variable à très nuageux avec encore quelques averses isolées, surtout sur le nord et l'est du pays. L'après-midi, le ciel se couvrira, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima varieront entre 5°C en haute Ardenne et 9°C en Flandre. Le vent sera modéré de sud, s'orientant ensuite à l'est ou au sud-est.

Ce soir, de la pluie se propagera à toutes les régions depuis la France. En haute Ardenne, ces pluies pourront être précédées d'un peu de neige fondante. Durant la nuit, le temps restera partout pluvieux Les minima varieront entre 1°C en haute Ardenne et 5°C sur le centre et l'ouest du pays. Le vent de sud-est, puis d'est sera modéré, dans la région côtière et sur les hauts plateaux de l'Ardenne parfois assez fort avec des pointes de 60 km/h.

Lundi, le ciel restera très nuageux à généralement couvert avec des pluies sur la plupart des régions en début de journée et avec une possibilité de neige ou de neige fondante sur les hauteurs de l'est. Au fil des heures, les précipitations deviendront plus faibles et intermittentes. Les maxima se situeront entre 6°C en plaine et 9°C sur la Lorraine belge. Le vent sera modéré à assez fort, et à la Côte assez fort à fort de nord-est. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, il sera toutefois orienté au secteur est à sud-est. Les rafales atteindront jusqu'à 70 km/h en bord de mer et se situeront autour de 50 km/h dans les terres.