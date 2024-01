Le temps restera très variable, avec des averses hivernales et un vent piquant

Le temps restera très variable, avec des averses hivernales, lundi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Ces averses tomberont principalement sur la moitié nord-est du pays. Des chutes de neige sont également attendues en Ardenne. Les maxima oscilleront entre -2 et +4 degrés, avec un vent piquant.

Lundi soir, des averses de neige tomberont encore sur le nord-est du pays et en Ardenne. Celle-ci pourrait parfois tenir au sol à plus basse altitude.

La nuit sera plus sèche à partir de l'ouest. Les minima se situeront entre -7 et +1 degrés. Le vent, d'abord de secteur ouest à nord-ouest, reviendra graduellement au secteur ouest à sud-ouest et diminuera en intensité pour devenir faible à modéré.