Le temps sera à nouveau chaud et ensoleillé ce dimanche avec parfois quelques voiles d'altitude. En cours d'après-midi, quelques cumulus pourront se développer, et le risque de quelques averses (orageuses) augmentera en fin de journée. Les maxima seront proches de 21 degrés en haute Ardenne, 23 degrés à la côte et 25 ou 26 degrés dans le centre du pays, selon les dernières prévisions de l'IRM.

Ce dimanche soir, quelques averses (orageuses) arriveront depuis la France, mais le temps devrait toutefois rester sec en beaucoup d'endroits. Durant la nuit, des nuages bas se formeront. Surtout en Ardenne, de la brume ou du brouillard sera également possible. Les minima se situeront entre 10 degrés en haute Ardenne et 14 degrés sur l'ouest.

Lundi matin, le temps sera très nuageux avec risque de brouillard en Ardenne. En cours de journée, nuages et éclaircies alterneront. Quelques averses se déclencheront, et dans l'après-midi et en soirée, elles pourraient être orageuses. Les maxima oscilleront antre 17 et 22 degrés sous un vent modéré de sud.