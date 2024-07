Le thermomètre perd quelques degrés, la pluie en échappée

Le ciel laissera bien échapper quelques averses ci et là mais c'est surtout dans l'est du territoire que l'orage devrait gronder, prévoit l'Institut royal météorologique dans son bulletin de la mi-journée. Assagi, le mercure trônera vers les 23°C en bord de mer et les 26°C en Campine, sous un vent faible à modéré. Les parkas seront de mise au moment du feu d'artifice de la fête nationale puisque les averses se multiplieront en soirée. En seconde partie de nuit, la pluie quittera toutefois l'ouest et le centre du Plat pays et laissera place à de larges éclaircies. Les nuages s'accumuleront sur la partie est, où une averse pourrait encore se rappeler au bon souvenir des habitants. Le thermomètre jouera sa partition entre 13°C et 17°C.

Lundi, la semaine commencera sur une note claire obscure, entre passages nuageux et éclaircies. Une averse isolée ne sera pas exclue dans l'est du territoire. Les maxima continueront leur déclin avec 20° à 24°C au compteur. La zone de pluie achèvera sa traversée mardi sous 22°C au maximum. Une crête anticyclonique pourvoira un ciel généralement ensoleillé sous un vent plus discret.