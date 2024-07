Le toit d'un magasin Aldi s'est effondré à Brakel, deux femmes sont restées coincées

L'incident s'est produit vers 17h15. "Il s'agit d'une annexe du grand magasin. Deux femmes étaient coincées sous les décombres, mais ont pu être dégagées par nos pompiers. Elles ne sont pas blessées", a-t-il souligné, ajoutant que les pompiers de Brakel ont pu libérer les deux dames.

La cause de l'incident est encore inconnue et fait l'objet d'une enquête. Le temps orageux pourrait être l'une des causes.