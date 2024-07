Les fortes rafales et la pluie dans la région ont provoqué des chutes d'arbres et de branches, mais c'est la bibliothèque qui a été la plus touchée. Une partie du toit a été arrachée. Selon la bourgmestre, les dégâts sont essentiellement matériels, mais personne n'a été blessé. "Les pompiers s'occupent actuellement de tout", a-t-elle déclaré.