Le typhon Gaemi a fait 20 morts aux Philippines, selon un nouveau bilan de la police

Ces décès survenus à Manille et les provinces entourant la capitale ont été causés par les inondations, des glissements de terrain, des électrocutions et une chute d'arbre, pendant les violentes pluies qui se sont abattues mercredi sur l'île de Luzon, la plus peuplée de l'archipel.

Le typhon Gaemi a directement frappé Taïwan dans la nuit de mercredi à jeudi et se dirige désormais vers l'est de la Chine.