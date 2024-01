Le verglas peut encore affecter la circulation en France

Interrogé par l'AFP, Météo-France indique que "la valeur la plus froide observée en France se situe à Arras avec -14,7°C", le plus froid jamais enregistré à cette station ouverte en 1987.

La région Hauts-de-France a suspendu les transports scolaires, comme les deux jours précédents, cette fois en raison du verglas.

Conséquence, les cours sont toujours suspendus dans certains lycées et collèges pour une troisième journée consécutive. Les rectorats de Lille et d'Amiens ont appelé les écoles et établissements à maintenir un "accueil minimum" et des enseignements à distance.