Léger risque d'averses et temps assez frais pour le premier jour de la semaine

Les éclaircies feront place à un léger risque d'averses lundi et il fera toujours assez frais avec des maxima de 15 à 20 degrés, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) à l'aube.

Ce matin, le ciel sera d'abord assez nuageux sur l'est et le nord­ est du pays avec une averse localisée. Par la suite, passages nuageux et éclaircies se partageront le ciel avec quelques petites averses isolées en cours de journée. Le temps restera sec en de nombreux endroits. Il fera toujours assez frais des maxima de 15 degrés dans les Hautes Fagnes à 19 ou 20 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré d'ouest à nord­-ouest, le long du littoral parfois assez fort.

Ces températures devraient rester de mise ce mardi, avant un temps plus ensoleillé et des maxima jusqu'à 25 degrés dès jeudi, prévoit l'IRM.