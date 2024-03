L'encaissement du marché belge de l'assurance a progressé de 5,3% en 2023

La tendance à la hausse de l'encaissement des assurances-vie individuelles à taux garanti (branche 21) s'est confirmée l'année dernière avec 6,3 milliards d'euros (+5,7%). Les assurances-vie individuelles de la branche 23 liées à des fonds d'investissement ont par contre subi un net recul de 16,3%, à 2,8 milliards d'euros. Cet encaissement avait déjà perdu 10% en 2022.

Assuralia insiste auprès des autorités sur l'importance de miser davantage sur les deuxième et troisième piliers de pension afin d'offrir ainsi aux citoyens plus de sécurité pour le financement de leur retraite. "Il est essentiel de renforcer la confiance dans le système des pensions et ses trois piliers indispensables en améliorant la stabilité fiscale et la sécurité juridique", souligne la fédération.