Les Alpes-Maritimes ont été placées en vigilance rouge pour des inondations

Cette vigilance rouge est pour l'instant prévue à partir de 04H00 vendredi et jusqu'à 10H00, précise l'établissement public dans son bulletin de minuit, tandis que la préfecture indique que l'intensité maximale est attendue entre 04H00 et 08H00. Les Alpes-Maritimes sont également en vigilance orange crues et vagues-submersion.

Onze autres départements sont en vigilance orange dans l'Est et le Sud-Est: pour vent - Loire, Haute-Loire, Drôme, Ardèche, Rhône et Isère -, pour crues - Alpes-de-Haute-Provence -, pour vagues-submersion - Corse-du-Sud, Bouches-du-Rhône, Var et pour pluie-inondation - Ardèche, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence.