Les averses se confirment et seront davantage présentes en soirée

La nébulosité restera variable mardi après-midi et quelques averses se formeront principalement sur la moitié nord-ouest du pays, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). Les précipitations seront davantage présentes en soirée.

Les maxima atteindront 19 à 21 degrés en Ardenne, 20 degrés à la mer et 20 à 22 degrés sur les autres régions. Le vent sera modéré avant de faiblir partiellement en fin de journée. À la mer, il restera modéré.

Durant la nuit, une dépression active sur le sud de la mer du Nord et les Pays-Bas traversera le pays. Elle générera de la pluie, de fortes averses (orageuses) et des bourrasques. Ces précipitations seront particulièrement abondantes sur la moitié nord-ouest du territoire, mais elles pourront également l'être plus localement sur les autres régions.