Les averses seront de retour lundi soir

Le temps sera ensoleillé et très chaud avec parfois quelques nuages élevés dimanche après-midi, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima se situeront entre 26 et 27 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 32 degrés ailleurs. Même à la mer, le mercure dépassera les 30 degrés. Le vent sera faible à modéré de sud à sud-est.

Lundi soir et la nuit suivante, le temps sera plus instable avec des averses et des orages en provenance de la France. Ils pourront localement être intenses et s'accompagner de grêle. Les minima varieront de 15 à 19 degrés.