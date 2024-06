Les concentrations d'ozone resteront élevées jeudi en Belgique

En raison de l'accumulation de la pollution atmosphérique des derniers jours et du temps chaud et ensoleillé, les concentrations d'ozone resteront élevées, jeudi, mais aucun dépassement du seuil européen d'information de 180 µg/m³ n'est prévu, a indiqué la Cellule interrégionale de l'Environnement (Celine). Dès vendredi, les concentrations d'ozone diminueront et la qualité de l'air s'améliorera sensiblement.