Les débits des cours d'eau wallons stables ou à la baisse, la vigilance reste de mise

Seuls la Sennette, le Canal Charleroi-Bruxelles, la Dendre et leurs affluents sont encore signalés en alerte de crue ce jeudi après-midi, selon une mise à jour du service d'hydrométrie de la Région wallonne publiée vers 15h40. Un peu plus d'une quinzaine d'autres cours d'eau sont toujours en pré-alerte de crue, même si les débits sont signalés stables, voire en phase de décroissance.

Toujours en alerte de crue, la Sennette, le Canal Charleroi-Bruxelles et leurs affluents devraient passer sous le seuil d'alerte dans la nuit de jeudi à vendredi ou vendredi en début de journée. Il faudra patienter dans le courant de la journée de vendredi pour que la Dendre et ses affluents quittent la phase d'alerte. Les débits sont annoncés en phase de stabilisation, voire de décroissance.

Seize autres cours d'eau et affluents sont concernés par la phase de pré-alerte et devraient quitter ce niveau d'ici vendredi : la Haute Sambre, l'Escaut, l'Ourthe inférieure et supérieure, l'Our, l'Amblève, la Vesdre, la Moyenne et la Haute Meuse, la Basse Lesse, l'Eau Blanche, l'Eau Noire, le Viroin, la Chiers, la Haute Semois et l'Eau d'Heure.

La phase de pré-alerte a été levée sur les affluents de l'Escaut.

Le service d'hydrométrie appelle malgré tout à la prudence "aux abords des cours d'eau où des variations rapides de débits et de niveaux pourront être observées".