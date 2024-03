Les éclaircies matinales laisseront la place à un ciel plus nuageux, parfois de la pluie

Les éclaircies matinales laisseront la place à un ciel plus nuageux parfois accompagné de pluie cet après-midi. Les maxima seront compris de 8 à 13 degrés, selon les prévisions de l'IRM à l'aube.

La journée débutera sous le soleil dans de nombreuses régions. En Ardenne, le ciel sera d'abord un peu plus nuageux. La nébulosité redeviendra ensuite plus abondante, puis des pluies parfois sous forme d'averses reviendront l'après-midi par la France. En Campine et sur le nord de l'Ardenne, les pluies n'arriveront qu'en fin de journée.

Les maxima varieront entre 8 degrés en haute Ardenne, 10 degrés sur l'ouest du pays et 12 ou 13 degrés en Campine. Le vent de sud sera modéré à parfois assez fort avec des pointes de 50 à 60 km/h.