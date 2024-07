Les éclaircies vont faire leur apparition progressivement mardi après-midi

Le ciel restera souvent très nuageux ce mardi après-midi avec quelques timides éclaircies. Les averses se multiplieront depuis le littoral et traverseront le territoire vers l'est. Elles seront parfois assez soutenues et pourront s'accompagner de quelques coups de tonnerre. Ce n'est qu'en fin de journée que les éclaircies s'élargiront graduellement depuis la frontière française. Les maxima atteindront 16 à 17 degrés en haute Ardenne et 19 à localement 21 degrés en plaine, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique.

Ce mardi soir, les averses se dissiperont progressivement avec le retour d'éclaircies de plus en plus larges. Il faudra toutefois attendre la nuit pour retrouver un temps sec sur l'ensemble des régions. Des nuages bas pourront finalement se former, principalement du centre à l'est du territoire, alors que de larges éclaircies devraient se maintenir sur l'ouest du pays et en Lorraine belge. Les minima seront compris entre 11 degrés en haute Ardenne et 14 à 15 degrés en plaine.

Mercredi, les nuages bas laisseront progressivement la place à des éclaircies alternant avec des nuages cumuliformes parfois assez nombreux, excepté à la mer où le soleil dominera. Il faudra attendre la fin de journée pour retrouver un ciel peu nuageux à serein sur de nombreuses régions. Le temps restera globalement sec à une ondée près. Les maxima s'échelonneront entre 19 et 20 degrés à la mer ou en Ardenne et 23 à localement 24 degrés en plaine.