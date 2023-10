Les Émirats et le Qatar frappés par d'importantes précipitations

D'importantes précipitations se sont abattues jeudi sur certaines régions des Émirats arabes unis et du Qatar, provoquant des perturbations du trafic routier.

Sur les réseaux sociaux, la police de Dubaï a exhorté les automobilistes à la vigilance et le Département des routes et des transports de l'émirat (RTA) a conseillé d'éviter certaines artères qui ont été envahies par l'eau.

Ces pluies, rares dans les pays du Golfe, ont donné lieu à des mises en garde des autorités aux automobilistes et aux habitants ainsi que des appels à la prudence.

Le Qatar a connu aussi d'importantes chutes de pluies. Le ministère de l'Intérieur a appelé les automobilistes à éviter trois axes routiers de Doha sous les eaux.

Des photos et des vidéos de voitures prises dans des rues inondées ont largement circulé sur les réseaux sociaux.

Les autorités des Émirats et du Qatar n'ont déploré pour le moment aucune perte humaine et les services météorologiques locaux ont indiqué que ces pluies n'étaient pas liées au cyclone Tej qui a frappé ces derniers jours la côte sud-est du Yémen, faisant deux morts et 10.000 déplacés.