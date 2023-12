Les maxima se maintiendront autour des 10°C dans les prochains jours

Le temps restera sec sous un ciel variable jeudi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Il sera encore très doux avec des maxima oscillant entre 7°C et 12°C. Le vent sera modéré à assez fort et, à la mer, parfois fort de sud-ouest.

Jeudi soir, quelques éclaircies seront encore présentes, surtout sur le centre. Le ciel deviendra ensuite très nuageux à couvert partout et de faibles pluies sont attendues durant la nuit. Les minima oscilleront entre 8°C et 10°C en basse Belgique et entre 5°C et 8°C ailleurs.

Vendredi, le ciel sera d'abord très nuageux avec des averses mais le temps deviendra ensuite plus sec et quelques éclaircies s'ouvriront. Les maxima seront compris entre 7°C et 12°C, sous un vent modéré à assez fort.