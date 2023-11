Les niveaux d'eau baissent en Flandre orientale mais les pompiers restent vigilants

Le seuil d'alerte n'a plus été franchi sur le bassin versant de l'Escaut, en Flandre orientale. La Lys, elle, l'a franchi à trois endroits. Les pompiers restent donc vigilants, même si la situation est sous contrôle presque partout mercredi après-midi.

La Lys a dépassé le seuil d'alerte à hauteur de Machelen et de Deinze. "Une légère augmentation du niveau de la Lys est encore possible et dépend de la marée à Melle", est-il indiqué sur le site web du gouvernement flamand waterinfo.be.

Les pompiers de la province ont dû intervenir mardi soir, principalement pour des rues inondées et des habitations menacées. Depuis mardi après-midi, la zone de secours Flandre orientale Centre a reçu pas moins de 160 appels. Elle a majoritairement été appelée à intervenir à Deinze, Zulte, Oosterzele et Gand.