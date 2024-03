Les nuages, accompagnés de quelques pluies, vont dominer le ciel ce week-end

Ce samedi après-midi, le temps sera très nuageux avec de la pluie et des averses à partir du sud-ouest. Les précipitations pourront être assez intenses par endroits, principalement en Flandre occidentale et dans l'extrême ouest du Hainaut. Dans le nord-est du pays, le temps restera probablement sec avec des éclaircies jusqu'en soirée. Les maxima se situeront entre 7 et 12 degrés. Le vent sera parfois modéré à parfois assez fort de sud à sud-est, diminuant progressivement. Les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h, principalement en Ardenne.

Dimanche, les nuages persisteront, avec de la pluie dans le sud des provinces de Flandre occidentale et du Hainaut. Le temps pourrait rester généralement sec ailleurs. Les averses s'étendront plus tard sur la moitié ouest du pays. Les maxima seront proches de 8 degrés dans l'ouest, 11 degrés en Hautes Fagnes, et grimperont jusqu'à 14 degrés en Campine.

Lundi, le temps sera lumineux sur l'ouest du pays et très nuageux sur l'est avec de nouvelles précipitations possibles. Les températures seront comprises entre 6 et 10 degrés en Ardenne et entre 10 et 12 degrés ailleurs.