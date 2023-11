Les nuages s'agglutineront en matinée pour déverser leurs averses dans l'après-midi

La Haute Ardenne comptera sur 9°C de maxima, tandis qu'en Flandre le mercure atteindra 14°C. Le vent se renforcera au fil de la journée et soufflera en rafales de 50, puis 60 à 65 km/h dans l'après-midi. En soirée et début de nuit, le temps redeviendra temporairement plus sec et de timides éclaircies perceront même temporairement. Ensuite, le ciel se couvrira à nouveau et les pluies reviendront depuis la France. Les minima oscilleront entre 6°C en Haute Ardenne et 10°C en Flandre. Le vent gagnera en intensité en fin de nuit, avec des rafales pointant à 90 km/h.

Jeudi, la tempête Ciarán décoiffera le pays, poussant le vent en rafales de jusqu'à 100 km/h, voire davantage localement, et soufflant de 9 à 10 Beaufort en mer.