Les nuages s'installent dans le ciel belge avant le retour des éclaircies

Une perturbation accompagnée de faibles pluies quittera notre pays par le nord cet après-midi, avant l'arrivée d'un ciel nuageux avec de nouvelles ondées possibles. Les maxima atteindront 6 degrés en Hautes-Fagnes et 10 degrés en plaine. Le vent sera faible à parfois modéré de sud-ouest.

Une dernière averse sera encore possible ce soir, avant des éclaircies annonçant un temps plus sec. En cours de nuit, des nuages bas accompagnés de brume ou de brouillard givrant pourront se former. Les températures seront comprises entre -2 et +2 degrés.