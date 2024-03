Les nuages sont de retour après une parenthèse ensoleillée

La grisaille étire sa langueur sur tout le Plat pays et nourrira des pluies faibles à parfois modérées, surtout sur le sud-ouest du territoire, ressort-il du bulletin de la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). Sur l'est, il fera plus sec et quelques éclaircies pourraient se faufiler localement. Le thermomètre pointera jusqu'à 10°C en Ardenne, 11°C dans le centre et 14°C en Campine, sous un vent faible et variable.

Entre les gouttes du sud-ouest, la soirée jouera la même mélodie. Puis, la pluie prendra la route de l'est dans la nuit pour un nouveau concerto. Le mercure oscillera alors entre 5°C et 7°C.