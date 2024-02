Les parcs et cimetières fermés à Gand et Anvers en raison de la tempête Louis

À partir de 15H00 et jusqu'à 02H00, les parcs, les bois et les cimetières seront fermés à Gand en raison de la tempête Louis. La même décision a été prise dans la ville d'Anvers pour les parcs et les cimetières, à partir de 17H00. Des rafales allant de 80 à 110 km/h vont traverser la Belgique jeudi dans l'après-midi et en soirée.