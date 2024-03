Les pluies quittent lentement le territoire

La zone de pluie glissera lentement, samedi après-midi, vers le nord-est et quittera finalement nos régions en direction des Pays-Bas et de l'Allemagne en fin de journée. A l'arrière, le temps redeviendra plus sec avec un ciel partiellement nuageux mais quelques averses resteront encore possibles par endroits. Maxima de 10 à 15 degrés, annonce l'IRM.