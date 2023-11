Les services de dépannage abondamment sollicités en raison du froid

Il a gelé dans de nombreux endroits de notre pays cette nuit et le service d'assistance de Touring a été abondamment sollicité. "Nous avons reçu 50% d'appels en plus", note jeudi matin son porte-parole Danny Smagghe. "Cela concerne essentiellement des batteries déchargées". Le VAB a enregistré pour sa part 40% d'appels supplémentaires.

"Nous remarquons qu'il y a de plus en plus de voitures anciennes en circulation et cela a des conséquences sur les batteries", note encore Touring. "Une nuit très froide peut leur donner le coup de grâce. Nos dépanneurs essayent de remettre la batterie en marche ou de la remplacer par une neuve. Après une panne, il est également important de rouler au moins 20 minutes ou 30 kilomètres pour la recharger. Cela ne sert à rien de laisser le moteur tourner au ralenti."

Les premiers froids sont synonymes de matinée chargée pour les organismes d'assistance. "Vers 08h30, nous avions déjà reçu 40 à 50% d'appels en plus que d'habitude", explique Danny Smagghe. Même constat du côté du VAB où le service de dépannage avait déjà enregistré 40% d'appels supplémentaires entre 06h00 et 08h00", souligne le porte-parole Mich Vergauwen.

Touring recommande également aux automobilistes de garer leur véhicule dans un garage et si ce n'est pas possible de le parquer à l'abri du vent ou le long d'une façade. Couvrir le capot avec une couverture peut également s'avérer utile de même qu'éteindre les éléments énergivores tels que le chauffage des sièges, la climatisation, la radio et le GPS. Enfin, allumer et éteindre les phares peut également résoudre le problème", ajoute Danny Smagghe.