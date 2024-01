Les températures descendront progressivement ce week-end

Le temps restera très nuageux à couvert vendredi après-midi avec des périodes de pluie ou des averses parfois assez soutenues en basse et en moyenne Belgique, selon les prévisions de l'IRM. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, des ondées plus éparses seront possibles, mais il y aura également davantage de périodes sèches accompagnées d'éclaircies. Les températures seront comprises entre 4 ou 5 degrés en Ardenne et 7 ou 8 degrés en plaine. Le vent de sud-ouest, d'abord assez fort dans les terres, deviendra ensuite plus modéré avec des rafales de 50 à 60 km/h. Il atteindra 70 km/h au littoral.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera très nuageux à couvert. Le temps restera instable avec des averses qui continueront de progresser vers le sud et l'est du territoire. Elles concerneront toutes les régions. Sur les plus hauts sommets de l'Ardenne, ces précipitations pourront progressivement adopter un caractère hivernal. Les minima atteindront 2 degrés en Hautes-Fagnes et 5 à 6 degrés en plaine.

Samedi, la nébulosité restera abondante avec de très faibles pluies ou un peu de bruine par intermittence en plaine. En haute Ardenne, ces précipitations se feront sous forme de neige fondante puis de neige. Les températures maximales, atteintes en début de journée, s'échelonneront entre 2 degrés en Hautes-Fagnes, 5 degrés sur le centre et 7 degrés à la mer.