Les températures remontent doucement sous la grisaille

Cet après-midi, le ciel sera généralement gris avec des nuages bas. S'il fera généralement sec, un risque de bruine, parfois verglaçante en haute Belgique, n'est pas à exclure. Les maxima se situeront entre -1 et +1 degré au sud du sillon Sambre-et-Meuse, et entre 1 et 6 degrés ailleurs, sous un vent faible à parfois modéré, de nord-est ou de direction variable.

La nébulosité restera abondante dans la soirée et la nuit de vendredi à samedi. De la bruine reste possible localement, avec un risque de verglas dans le Limbourg et le sud-est du pays. Les minima oscilleront entre -1 et -4 degrés en Ardenne, 1 degré dans le centre et 4 degrés à la mer. Le vent sera faible et variable puis parfois modéré d'ouest-sud-ouest en fin de nuit.