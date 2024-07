Les températures vont dépasser les 25 degrés jeudi

Ce mercredi, après la dissipation de la grisaille matinale, éclaircies et nuages se partageront le ciel. Le temps sera pratiquement sec partout avec seulement quelques ondées éparses possibles. À la Côte, le temps restera généralement ensoleillé toute la journée. Les maxima varieront de 19 degrés en Hautes Fagnes à 23-24 degrés dans le centre.

Ce soir, il y aura encore temporairement des averses dans le centre et l'est, avant le retour d'un temps sec pendant la nuit, avec d'abord de larges éclaircies, puis des nuages bas dans plusieurs régions. Les minima iront de 11 à 16 degrés.

Jeudi, le soleil sera voilé par des nuages élevés. Une légère instabilité conduira aussi au développement de nuages cumuliformes et de quelques rares averses localisées. En fin de soirée et la nuit suivante, des pluies arriveront par l'ouest. Les maxima varieront entre 21 et 26 degrés.

Vendredi ira de pair avec de la pluie ou des averses et des températures maximales oscillant entre 20 et 24 degrés.

Samedi, il y aura encore un risque de précipitations, avec des maxima de 18 à 23 degrés.