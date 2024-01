Les tempêtes hivernales aux États-Unis ont déjà fait plusieurs victimes

L'ouest des États-Unis est frappé par des tempêtes de neige, le sud par des tornades et l'est par de fortes pluies risquant d'entraîner des inondations. Ces intempéries ont déjà fait quatre morts, écrivait mardi soir le New York Times. CNN a également fait état de quatre décès, plus précisément en Alabama, en Géorgie et en Caroline du Nord.