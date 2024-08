Les trente degrés dépassés lundi et mardi

Mardi, l'atmosphère étant plus instable et plus humide, le soleil, bien que toujours présent, devra parfois céder la place à des champs nuageux. Quelques averses ou orages pourraient déjà éclater. On perdra quelques degrés, mais il fera toujours chaud avec des maxima allant de 24 degrés à la Côte, à 30 degrés dans le centre et encore 32 degrés en Lorraine belge. Le vent sera le plus souvent faible et variable. A la mer, il deviendra modéré.