Les zones de pluie se succéderont samedi

Durant la soirée de samedi et la nuit suivante, la zone de pluie se déplacera progressivement vers le nord-est et l'est, il pleuvra donc encore pendant un certain temps en de nombreux endroits. Plus tard dans la nuit, le temps deviendra sec depuis l'ouest. Les minima oscilleront entre 9 et 13°C sous un vent souvent assez fort.

Dimanche, le ciel sera d'abord très nuageux avec quelques averses. Ensuite, dans le courant de l'après-midi, les éclaircies s'élargiront et le temps deviendra sec sur la plupart des régions. Les maxima seront compris entre 10 et 15°C, sous un vent généralement modéré, devenant faible à modéré en fin de journée.