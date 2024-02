L'ESA présente un satellite conçu pour comprendre le rôle des nuages et des aérosols

L'Agence spatiale européenne (ESA) a présenté jeudi un satellite qui permettra de jeter un nouvel éclairage sur le rôle que jouent les nuages et les aérosols dans la régulation des températures de la Terre. Le satellite, baptisé EarthCare, doit encore être expédié vers les États-Unis. Si tout se passe bien, il sera lancé au mois de mai.

L'énergie dans l'atmosphère consiste en un équilibre entre le rayonnement entrant du soleil, qui réchauffe la Terre, et le rayonnement sortant, qui la refroidit. Si on sait que les nuages jouent un rôle très important dans ces processus, leur rôle exact reste un mystère. Les aérosols ont à leur tour un impact sur le cycle des nuages et donc indirectement sur l'effet de rayonnement.

Les scientifiques espèrent obtenir de nouvelles informations quant à l'équilibre des températures de la Terre grâce aux quatre instruments du satellite. Ce dernier devrait ainsi contribuer à l'élaboration de prévisions météorologiques plus précises et de meilleurs modèles climatiques.